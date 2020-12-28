مقارنة بين الأسطولين الإسرائيلي والإيراني

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إن تل أبيب تراقب تحركات إيران في المنطقة، مشيرا إلى أن الغواصات الإسرائيلية تبحر إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة.