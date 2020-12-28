وصايا لإنجاح التعليم عن بعد مع أبنائك

يضطر عدد كبير من الناس حول العالم لخيار التعليم عن بعد، وذلك بعد عودة معظم دول العالم للإجراءات الاحترازية واسعة النطاق لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" وخشية دول عديدة من وصول السلالة الجديدة لكورونا إلى بلادهم. ويقدم العلماء مجموعة من النصائح يجب اتباعها لإنجاح تجربة التعليم عن بعد.