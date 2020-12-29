"عام الجائحة"... تطبيقات أحدثت زخما واسعا في 2020

يعد عام 2020 هو عام "الجائحة" بامتياز، وقد أحدث تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، زخما واسعا في استخدام التطبيقات خلال هذا العام الذي أوشك على النهاية.
يضطر عدد كبير من الناس حول العالم لخيار التعليم عن بعد، وذلك بعد عودة معظم دول العالم للإجراءات الاحترازية واسعة النطاق لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" وخشية دول عديدة من وصول السلالة الجديدة لكورونا إلى بلادهم. ويقدم العلماء مجموعة من النصائح يجب اتباعها لإنجاح تجربة التعليم عن بعد.
قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إن تل أبيب تراقب تحركات إيران في المنطقة، مشيرا إلى أن الغواصات الإسرائيلية تبحر إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة.
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقييمها لأفضل لاعبي كرة قدم في عام 2020، الذي تضمن مفاجآت بسبب اختلافه ولو جزئيا عن تقييمات "فيفا".
شهد عام 2020 إطلاق شركات الهواتف عددا كبيرا من الهواتف الذكية، لاستغلال وجود الناس في منازلهم وحاجتهم لإنجاز أعمالهم عن بعد أو قضاء أوقات فراغهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، ونقدم في هنا مجموعة من أفضل الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال هذا العام.
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