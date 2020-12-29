القمة الخليجية المرتقبة في الرياض

تعقد قمة مجلس التعاون الخليجي، دورتها الـ41 بالرياض في الخامس من يناير/ كانون الأول، وسط ترقب لارتباطها بالمصالحة الخليجية، في وقت أكد مصدر خليجي مطلع أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيشارك في أعمال القمة، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.