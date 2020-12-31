أبرز الاكتشافات الأثرية في عام 2020

من ضاحية وستمنستر في لندن إلى منطقة سقارة في الجيزة، شهد العالم مجموعة عظيمة من الاكتشافات الأثرية المهمة خلال عام 2020، وهو ما سنلقي الضوء عليه وعلى أهمية تلك الاكتشافات لعالمنا الحديث.
نشرت فرنسا وهي القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، أكبر قوة أجنبية في منطقة الساحل الأفريقي وتدخلت عسكريا في مالي عام 2012 وتمكنت من دحر الجماعات المسلحة، لكنها أعلنت مؤخرا أنها تعتزم سحب قواتها العاملة ضمن القوات المشتركة التابعة للأمم المتحدة.
يطرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" 4 مفاجآت وتغييرات للملايين من مستهلكيه مع بداية عام 2021.
كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الصادر يوم 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن أضخم 25 شركة سلاح في العالم من حيث حجم مبيعات الأسلحة لعام 2019، مشيرا إلى أن إحدى شركات الأسلحة بالشرق الأوسط دخلت القائمة للمرة الأولى في تاريخها.
تعقد قمة مجلس التعاون الخليجي، دورتها الـ41 بالرياض في الخامس من يناير/ كانون الأول، وسط ترقب لارتباطها بالمصالحة الخليجية، في وقت أكد مصدر خليجي مطلع أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيشارك في أعمال القمة، بدعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
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