33 تدريبا عسكريا ومناورة ترصد قوة الجيش المصري في 2020

نفذ الجيش المصري 20 مناورة وتدريبا عسكريا في الداخل أو خارج حدود الدولة، وشمل ذلك تدريبات "جوية – بحرية – دفاع جوي - برية"، بحسب تقرير "بوابة أخبار اليوم" المصرية الذي أوضح أن تلك التدريبات شهدت استخدام أحدث الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية بصورة أظهرت قوة مصر العسكرية. ولفت التقرير إلى أن بعض تلك التدريبات جرت في توقيتات متزامنة مع دول كثيرة، شملت مدارس عسكرية متنوعة (الشرقية والغربية) بصورة تؤكد قدرة الجيش المصري على تنفيذ أي تدريب بكل مهارة وكفاءة قتالية عالية.