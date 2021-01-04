وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء

تتأثر البشرة بصورة مباشرة مع انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض مستويات الرطوبة في الهواء، وهذا ما يستدعي ترطيب البشرة بصورة مستمرة، حتى لا تتعرض للجفاف، ويصبح مظهرها غير محبب لعدد كبير من الناس.

ويحدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الوصفات المنزلية، التي يمكنها حل أزمة جفاف البشرة في الشتاء بطريقة سحرية.