6 نصائح تحميك من اكتساب الوزن في الأعياد

قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، يوم 4 يناير/ كانون الثاني 2021، إن مدينتي سبتة ومليلية "إسبانيتان"، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن المملكة عازمة على فتح ملف سبتة ومليلية "المحتلتين" مع الجارة الشمالية للمملكة". وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني، مشيرا إلى أن جيش المغرب في المرتبة رقم 57 عالميا بينما جيش إسبانيا في المرتبة رقم 20 بين أقوى 138 جيشا في العالم.