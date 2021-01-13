أول ولي عهد في تاريخ سلطنة عمان

عيّن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، أكبر أبنائه، يزن، وليا للعهد في السلطنة، وذلك بعدما تقرر وفق نظام الحكم المعدل أن تنتقل ولاية العهد إلى أكبر أبناء السلطان الذكور.
يضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتمثل الدول الـ 6 غالبية مساحة شبه الجزيرة العربية، وتتعاون فيما بينها في عدة مجالات تشمل التعاون العسكري، الذي تنطوي تحت مظلته 6 جيوش يتم تجهيزها بأحدث التقنيات العسكرية، وتنفق مجتمعة نحو 155 مليار دولار سنويا.
لم تكن الإمارات ضمن الدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة "إف - 35" الذي ضم العديد من الدول إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تريد الحصول عليها ضمن صفقة عسكرية كبرى مع واشنطن تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار أمريكي.
خلال فترة الأعياد يتناول الكثيرون أطعمة غنية بالدهون والسعرات الحرارية، الأمر الذي قد يتسبب في اكتساب الوزن.
قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلز، يوم 4 يناير/ كانون الثاني 2021، إن مدينتي سبتة ومليلية "إسبانيتان"، وذلك عقب إعلان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أن المملكة عازمة على فتح ملف سبتة ومليلية "المحتلتين" مع الجارة الشمالية للمملكة". وأورد موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي مقارنة بين الجيشين المغربي والإسباني، مشيرا إلى أن جيش المغرب في المرتبة رقم 57 عالميا بينما جيش إسبانيا في المرتبة رقم 20 بين أقوى 138 جيشا في العالم.
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