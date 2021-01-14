صفوت الشريف.. رحيل هادئ لرجل أثار صخبا

تُوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري الأسبق وأحد أركان نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، الأربعاء عن 87 عاماً بعد صراع مع المرض وبعيد بضعة أشهر من الحكم عليه بالسجن في قضية فساد.
في سابقة تاريخية، أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، مرسوما سلطانيا، تم بموجبه إدخال تعديلات جذرية وواسعة على نظام الحكم الذي كان مطبقا في البلاد، والذي يأتي بالتزامن مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم الحكم خلفا للسلطان الراحل قابوس.
عيّن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، أكبر أبنائه، يزن، وليا للعهد في السلطنة، وذلك بعدما تقرر وفق نظام الحكم المعدل أن تنتقل ولاية العهد إلى أكبر أبناء السلطان الذكور.
يضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتمثل الدول الـ 6 غالبية مساحة شبه الجزيرة العربية، وتتعاون فيما بينها في عدة مجالات تشمل التعاون العسكري، الذي تنطوي تحت مظلته 6 جيوش يتم تجهيزها بأحدث التقنيات العسكرية، وتنفق مجتمعة نحو 155 مليار دولار سنويا.
لم تكن الإمارات ضمن الدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة "إف - 35" الذي ضم العديد من الدول إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تريد الحصول عليها ضمن صفقة عسكرية كبرى مع واشنطن تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار أمريكي.
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