صفوت الشريف.. رحيل هادئ لرجل أثار صخبا

لم تكن الإمارات ضمن الدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة "إف - 35" الذي ضم العديد من الدول إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تريد الحصول عليها ضمن صفقة عسكرية كبرى مع واشنطن تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار أمريكي.