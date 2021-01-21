تشكيلة حكومة بايدن النهائية

يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لأن يدخل رسميا البيت الأبيض، ولذلك فقد أعد الرئيس الجديد التشكيلة الكاملة النهائية لحكومته. ورصدت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية التشكيلة الكاملة للحكومة الأمريكية الجديدة، والتي تضمنت أسماء عديدة من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس اليمين الدستورية لتولي المنصب، اليوم الأربعاء، ووصف بايدن المناسبة بأنها انتصار للديمقراطية.
يعد الصداع أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا ولكنه مزعج، حيث يعاني منه أكثر من 50% من سكان العالم البالغين. ويعاني نصف إلى ثلاثة أرباع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا في العالم من الصداع، وفقًا لتقرير عام 2020، الذي نشره موقع "بلودسكاي". يمكن أن يحدث الصداع لأسباب مختلفة بما في ذلك النظام الغذائي، ومستوى الماء، وبيئة العمل والمنزل، وكذلك صحة الإنسان العامة. أكثر أنواع الصداع شيوعًا هي الصداع النصفي وصداع التوتر وصداع الجيوب الأنفية. في معظم الحالات، الصداع غير ضار نسبيًا، ومع ذلك، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشرا على مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية وأورام المخ أو تمدد الأوعية الدموية. يمكن السيطرة على الصداع وتخفيفه بعدة طرق، منها الطعام وطبيعة ما يتم تناوله، من حيث هناك أطعمة يمكنها القضاء عليه، وأخرى يمكن ان تؤدي إليه.
"احترام خصوصيتك مشفر في حمضنا النووي"... هذا جزء من تعريف "واتساب" لسياسة الخصوصية التي يمنحها لمستخدميه، لكنه وعلى ما بدا لكثيرين ربما لم يعد كذلك.
تُوفي صفوت الشريف، وزير الإعلام المصري الأسبق وأحد أركان نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، الأربعاء عن 87 عاماً بعد صراع مع المرض وبعيد بضعة أشهر من الحكم عليه بالسجن في قضية فساد.
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