كيف يستمر تأثير ترامب رغم مغادرته البيت الأبيض؟

يعد الصداع أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا ولكنه مزعج، حيث يعاني منه أكثر من 50% من سكان العالم البالغين. ويعاني نصف إلى ثلاثة أرباع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا في العالم من الصداع، وفقًا لتقرير عام 2020، الذي نشره موقع "بلودسكاي". يمكن أن يحدث الصداع لأسباب مختلفة بما في ذلك النظام الغذائي، ومستوى الماء، وبيئة العمل والمنزل، وكذلك صحة الإنسان العامة. أكثر أنواع الصداع شيوعًا هي الصداع النصفي وصداع التوتر وصداع الجيوب الأنفية. في معظم الحالات، الصداع غير ضار نسبيًا، ومع ذلك، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشرا على مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية وأورام المخ أو تمدد الأوعية الدموية. يمكن السيطرة على الصداع وتخفيفه بعدة طرق، منها الطعام وطبيعة ما يتم تناوله، من حيث هناك أطعمة يمكنها القضاء عليه، وأخرى يمكن ان تؤدي إليه.