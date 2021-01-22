مقارنة بين الجيشين الإيراني والإسرائيلي

توقع التقرير الاستراتيجي السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن تشن طهران هجوما عسكريا على إسرائيل خلال 2021، مؤكدا أن لدى طهران "حسابا مفتوحا" مع تل أبيب.

وجاء في التقرير "رغم تخوف أعداء إسرائيل من الدخول في حرب معها، فإنه من المحتمل وقوع أحداث أمنية تقود إلى تصعيد غير متوقع"، حيث يحتل الجيش الإيراني المرتبة رقم 14 بين أقوى 138 جيشا حول العالم، بينما يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة رقم 20 عالميا.

وبينما تعتمد إسرائيل على امتلاكها ترسانة نووية ضخمة، فإن تعداد سكان إيران يساوي 10 أضعاف سكان إسرائيل، ولديها أكثر من طريقة لتنفيذ هجمات في حال اندلاع الحرب، بحسب تقرير.