10 أطعمة تسبب الصداع

يعد الصداع أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعا، حيث يعاني منه أكثر من 50 % من سكان العالم البالغين، ويعاني نصف - ثلاثة أرباع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا في العالم من الصداع، وفقًا لتقرير عام 2020، الذي نشره موقع "بلودسكاي".

ويمكن أن يحدث الصداع لأسباب مختلفة بما في ذلك النظام الغذائي، ومستوى الماء، وبيئة العمل والمنزل، وكذلك صحة الإنسان العامة.

وأكثر أنواع الصداع شيوعًا هي الصداع النصفي وصداع التوتر وصداع الجيوب الأنفية.

في معظم الحالات، الصداع غير ضار نسبيا، ولكنه مزعج، ومع ذلك، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون مؤشرا على مشاكل صحية خطيرة مثل السكتة الدماغية وأورام المخ أو تمدد الأوعية الدموية.

ويمكن السيطرة على الصداع وتخفيفه بعدة طرق، منها الطعام وطبيعة ما يتم تناوله، فهناك أطعمة يمكنها القضاء عليه، وأخرى يمكن أن تؤدي للإصابة به.