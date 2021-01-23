عادات صحية تخلصك من توتر العمل

يعد الصداع أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعا، حيث يعاني منه أكثر من 50 % من سكان العالم البالغين، ويعاني نصف إلى ثلاثة أرباع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا في العالم من الصداع، وفقًا لتقرير عام 2020، الذي نشره موقع "بلودسكاي".