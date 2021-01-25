نصائح سحرية لعدم الإصابة بالاختلال الهرموني عند اتباع أنظمة الحمية المختلفة

وينصح الخبراء بضرورة عدد من الخطوات عند اتباعك أي نظام غذائي "رجيم"، والتي يمكن من خلالها إدارة الاختلالات الهرمونية في الجسم بشكل فعال.
يسعى عدد كبير من الناس إلى إنقاص أوزانهم وحرق المزيد من الدهون من أجسادهم، لكنهم يواجهون مشكلة "رئيسية"، خاصة النساء منهم، وهو "الاختلال الهرموني".
وينصح الخبراء بضرورة عدد من الخطوات عند اتباعك أي نظام غذائي "رجيم"، والتي يمكن من خلالها إدارة الاختلالات الهرمونية في الجسم بشكل فعال.
يعاني حاليا عدد كبير من الناس من التوتر والضغوط المرتبطة بالعمل، خاصة مع تزايد الضغوط الواقعة على الموظفين، بسبب الظروف التي فرضتها عليهم جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". وكشف تقرير منشور في موقع "سمول بزنيس" البريطاني عن أن 71% من أصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من ضغوط في مكان العمل خلال العام الماضي 2020.
يعد الصداع أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعا، حيث يعاني منه أكثر من 50 % من سكان العالم البالغين، ويعاني نصف إلى ثلاثة أرباع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 عامًا في العالم من الصداع، وفقًا لتقرير عام 2020، الذي نشره موقع "بلودسكاي".
أمراض مزمنة تنذر بالوفاة مبكرا.. هذه خلاصة ما يمكن أن يحدث لجسم الإنسان الذي اعتاد أن يأكل الوجبات السريعة بصفة يومية.
انتهت، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني، فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتولى بدلا منه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولكن يبدو أن قرارات ترامب سيستمر تأثيرها لأجيال مقبلة. ورصدت تقارير صحفية عالمية قرارات ترامب التاريخية، التي سيستمر تأثيرها لأجيال مقبلة. بخلاف تعرضه للمساءلة مرتين بصورة تاريخية من قبل الكونغرس الأمريكي ومغادرته البيت الأبيض بنسبة تأييد لم تتجاوز 29 % بحسب استطلاعات مركز "بيو" للأبحاث، رصدت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إرث ترامب الذي سيستمر رغم جدليته.
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