كيف يمكن أن تدمر المنسوجات كوكب الأرض

وأوضح الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي أن المنسوجات بمختلف أنواعها تعتبر مسؤولا رئيسيا عن تلوث المياه وانبعاثات الغازات والاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تسببها في طمر النفايات.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الموضة السريعة، والتوفير المستمر للأنماط الجديدة من المنسوجات من ملابس وأحذية ومنسوجات منزلية بأسعار منخفضة، يؤدي إلى زيادة كبيرة في كمية الملابس التي يتم إنتاجها أو التخلص منها، وبالتالي سيتسبب ذلك في تدمير كوكب الأرض كله.