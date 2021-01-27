كيف تحافظ على أمان هاتفك

يعاني حاليا عدد كبير من الناس من التوتر والضغوط المرتبطة بالعمل، خاصة مع تزايد الضغوط الواقعة على الموظفين، بسبب الظروف التي فرضتها عليهم جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19". وكشف تقرير منشور في موقع "سمول بزنيس" البريطاني عن أن 71% من أصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من ضغوط في مكان العمل خلال العام الماضي 2020.