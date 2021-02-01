5 أطعمة ممنوعة إذا كنت تريد أن تتمتع ببشرة صحية

بشرة متوهجة ومشرقة ونقية... تلك هي الكلمات السحرية التي يود كل شخص أن يسمعها خاصة النساء، لكن إصرارهم على تناول تلك الأطعمة قد يكون عائقا منيعا أمام تحقيقهم هذا المراد.

وعلى الرغم من أن هناك العديد من الأطعمة الغنية بفيتامينات "أ" و"سي" و"د" وأوميغا 3 والزنك، والتي تساعد على منع الالتهابات وتقلل من انتشار حب الشباب، إلا أن هناك أيضا أطعمة ممنوعة تعمل على عدم تمتع الشخص ببشرة صحية.

ونشر مركز "كليفلاند كلينك" الصحي المتخصص، قائمة بتلك الأطعمة الممنوعة لمن يرغب في التمتع ببشرة صحية، والتي تؤدي إلى ظهور حب الشباب أو انسداد الغدد الدهنية في قاعدة بصيلات الشعر أو تؤثر على تكوين الكولاجين الذي يساعد على أن تكون البشرة صحية مرنة، وبعضها يؤدي إلى تهيج الجلد أو ظهور البثور.