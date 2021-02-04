الأكثر والأقل... كأس العالم للأندية في أرقام

وتُعد هذه البطولة بمثابة اختبار للبروتوكول الصحي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحماية اللاعبين والمشاركين من تفشي الفيروس، أما بالنسبة لقطر، فهي بروفة جديدة على طريق استضافة أول مونديال في تاريخ الشرق الأوسط عام 2022.
يستعد العالم لأن يشهد نسخة جديدة من كأس العالم للأندية في دولة قطر، والتي يعتبرها الخبراء بروفة حقيقية، لاستئناف البطولات الكبرى مجددا، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتُعد هذه البطولة بمثابة اختبار للبروتوكول الصحي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحماية اللاعبين والمشاركين من تفشي الفيروس، أما بالنسبة لقطر، فهي بروفة جديدة على طريق استضافة أول مونديال في تاريخ الشرق الأوسط عام 2022.
ننفق الكثير من الوقت يوميا ما بين العمل في المنزل والدروس عبر الإنترنت وسط جائحة أجبرت الجميع على البقاء في المنزل، ولكن تلك العزلة تسببت في تدمير الصحة العقلية والإنتاجية للفرد بصورة كبيرة جدا.
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