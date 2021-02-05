13 معلومة عن جيف بيزوس أغنى رجل في العالم

أوردت مجلة "فوربس" الأمريكية معلومات عن جيف بيزوس، الملياردير الأمريكي، الذي حصل على لقب أغنى رجل في العالم عام 2020، وأعلن الثلاثاء الماضي، أنه يتنحى عن منصب المدير التنفيذي لشركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية، خلال العام الجاري.