"مسبار الأمل"... أول مسبار عربي إلى المريخ

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، إلى أبو ظبي، حيث من المتوقع أن يصل مسبار "الأمل" الإماراتي، أول رحلة عربية استكشافية من نوعها، إلى مدار كوكب المريخ، ما يجعله أول مهمة من أصل ثلاث تبلغ الكوكب الأحمر هذا الشهر.