رقم 38 عالميا... معلومات عن جيش ميانمار

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أورد موقع "غلوبال فير بور الأمريكي" معلومات عن جيش ميانمار الذي يحتل المرتبة رقم 38 بين أقوى 139 جيشا حول العالم.
ولفت الموقع إلى أن جيش ميانمار يمتلك 287 طائرة حربية، بينها 60 مقاتلة و21 طائرة هجومية و27 طائرة نقل عسكري و88 طائرة تدريب، و5 طائرات مهام خاصة، و86 مروحية.
وتشمل القوات البرية لجيش ميانمار 595 دبابة و1700 مدرعة و40 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 1800 مدفع ميداني و496 راجمة صواريخ.
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