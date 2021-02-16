تسجيل
18:35 GMT16 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انفوجرافيك

    أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط عام2021

    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021
    © Sputnik . M.HASSAN
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048128824_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_8423cca037990682a05de310fde20899.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/infographics/202102161048128951-%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-5-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%D9%852021/

    يقول موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال من أكثر مناطق العالم اضطرابا، وهو ما يجبر بعض دول المنطقة على تكوين جيوش ضخمة لحماية حدودها وامتلاك قوة تمكنها من لعب دور مؤثر إقليميا.

    ولفت الموقع إلى أن القوى الإقليمية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط تضم 5 دولة هي تركيا ومصر وإسرائيل وإيران والسعودية.

    وأورد الموقع الأمريكي قائمة تضم 15 جيشا في منطقة الشرق الأوسط، تتقدمها تركيا ومصر، بجيوش ضخمة تحتل المرتبتين الـ 11 والـ 13 عالميا، على التوالي.

    انظر أيضا:

    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... فيديو وصور
    الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
    المقاتلة الأحدث من نوع "ميغ" مؤهلة للخدمة في جيوش الشرق الأوسط
    مقبرة الجيوش الكلاسيكية...أهلا بكم في الشرق الأوسط الجديد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المزيد من انفوجرافيك

    • من هو أول سفير إماراتي في إسرائيل
      Last update: GMT 10:09 16.02.2021
      GMT 10:09 16.02.2021

      من هو أول سفير إماراتي في إسرائيل

      أدى محمد محمود آل خاجة اليمين الدستورية، كأول سفير للإمارات في إسرائيل بعد قرار اتفاقية السلام التي وقعتها الإمارات في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.

    • إنفوجرافيك... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
      Last update: GMT 13:27 11.02.2021
      GMT 13:27 11.02.2021

      في يومها العالمي... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا

      يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم في 11 فبراير/ شباط من كل عام، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الذي أوضح أن العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.

    • إنفوجرافيك... رقم 38 عالميا... معلومات عن جيش ميانمار
      Last update: GMT 10:18 11.02.2021
      GMT 10:18 11.02.2021

      رقم 38 عالميا... معلومات عن جيش ميانمار

      أورد موقع "غلوبال فير بور الأمريكي" معلومات عن جيش ميانمار الذي يحتل المرتبة رقم 38 بين أقوى 139 جيشا حول العالم.

    • إنفوجرافيك... 5 أمراض تزيد خطر الإصابة بكوفيد-19 أكثر من مرة
      Last update: GMT 13:20 10.02.2021
      GMT 13:20 10.02.2021

      5 أمراض قد تؤدي إلى الإصابة بـ"كوفيد-19" أكثر من مرة

      كشف وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، ومجموعة من العلماء الدوليين دراسة علمية بينت خطر إصابة مرضى السكري بفيروس كورونا المستجد، وذكرت مجلة Science Advances الروسية أن مرضى السكري هم أكثر عرضة من غيرهم لخطر العوارض القاتلة، لكن ما الأمراض الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

    الأفضل هذا الأسبوع
    الأفضل هذا الشهر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك