أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط عام2021

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يقول موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال من أكثر مناطق العالم اضطرابا، وهو ما يجبر بعض دول المنطقة على تكوين جيوش ضخمة لحماية حدودها وامتلاك قوة تمكنها من لعب دور مؤثر إقليميا.
ولفت الموقع إلى أن القوى الإقليمية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط تضم 5 دولة هي تركيا ومصر وإسرائيل وإيران والسعودية.
وأورد الموقع الأمريكي قائمة تضم 15 جيشا في منطقة الشرق الأوسط، تتقدمها تركيا ومصر، بجيوش ضخمة تحتل المرتبتين الـ 11 والـ 13 عالميا، على التوالي.
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