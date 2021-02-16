أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط عام2021

يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم في 11 فبراير/ شباط من كل عام، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الذي أوضح أن العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.