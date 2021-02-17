متلازمة التعب المزمن... أسبابها وكيفية التعامل معها

يشكو عدد كبير من الناس من الشعور بالتعب طوال الوقت، ولكن لا يعرف معظمهم أن أجسادهم قد تكون تعاني مما يطلق عليه "متلازمة التعب المزمن"، ويرصد موقع "تايمز نيوز ناو" أسباب وطرق العلاج والتعامل مع هذه المتلازمة.
يقول موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال من أكثر مناطق العالم اضطرابا، وهو ما يجبر بعض دول المنطقة على تكوين جيوش ضخمة لحماية حدودها وامتلاك قوة تمكنها من لعب دور مؤثر إقليميا.
أدى محمد محمود آل خاجة اليمين الدستورية، كأول سفير للإمارات في إسرائيل بعد قرار اتفاقية السلام التي وقعتها الإمارات في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي.
يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم في 11 فبراير/ شباط من كل عام، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الذي أوضح أن العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.
أورد موقع "غلوبال فير بور الأمريكي" معلومات عن جيش ميانمار الذي يحتل المرتبة رقم 38 بين أقوى 139 جيشا حول العالم.
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