معلومات عن بندقية "إيه كيه - 19" الروسية الجديدة

تستخدم البندقية الجديدة طلقات عيار (45 * 5.56 ملم) وهي الطلقات النارية التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب ما ذكره المدير التنفيذي العام لمجموعة شركات "كلاشينكوف"، دميتري تاراسوف، قبل أيام.

ولفت تاراسوف إلى أن "الشركة ستعرض نسخا عن البندقية الروسية في معرض الأسلحة الدولي "آيدكس - 2021"، الذي سينعقد في إمارة أبو ظبي في الفترة ما بين 21 و25 فبراير/ شباط".

ويقول موقع "رشن بيوند هيد لاينز" الروسي، إن النسخة الجديدة من البندقية ستكون أخف وأرخص وأكثر دقة من البنادق الأمريكية والأوروبية التي تستخدمها بعض دول الشرق الأوسط.