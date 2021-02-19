خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الزيادة السكانية في بلاده مناشدا المصريين الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، وهنا نستعرض الزيادة السكانية في مصر خلال الأعوام الأخيرة، كذلك كيف واجهت الصين والهند هذه الأزمة.
تستخدم البندقية الجديدة طلقات عيار (45 * 5.56 ملم) وهي الطلقات النارية التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب ما ذكره المدير التنفيذي العام لمجموعة شركات "كلاشينكوف"، دميتري تاراسوف، قبل أيام.
تواصل العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" صعودها الكبير، وسجلت يوم 17 فبراير/ شباط 2021، بتجاوز سعرها 51 ألف دولار أمريكي، واليوم 18 فبراير وصلت إلى 52 ألف دولار.
يشكو عدد كبير من الناس من الشعور بالتعب طوال الوقت، ولكن لا يعرف معظمهم أن أجسادهم قد تكون تعاني مما يطلق عليه "متلازمة التعب المزمن"، ويرصد موقع "تايمز نيوز ناو" أسباب وطرق العلاج والتعامل مع هذه المتلازمة.
يقول موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال من أكثر مناطق العالم اضطرابا، وهو ما يجبر بعض دول المنطقة على تكوين جيوش ضخمة لحماية حدودها وامتلاك قوة تمكنها من لعب دور مؤثر إقليميا.
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