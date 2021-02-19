خلال 70 عاما... الزيادة السكانية في مصر والصين والهند

يقول موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، إن منطقة الشرق الأوسط لا تزال من أكثر مناطق العالم اضطرابا، وهو ما يجبر بعض دول المنطقة على تكوين جيوش ضخمة لحماية حدودها وامتلاك قوة تمكنها من لعب دور مؤثر إقليميا.