10 معلومات عن تطبيق "كلوب هاوس"

زاد الحديث مؤخرا عن تطبيق جديد أصبح حديث العالم، وهو "كلوب هاوس"، الذي وصل عدد مرات تحميله على متجر "آبل" للتطبيقات إلى 8 ملايين مرة.

و"كلوب هاوس" هو شبكة اجتماعية جديدة كانت متاحة منذ فترة حتى الآن، ولكنها حظيت باهتمام كبير في الأسابيع الأخيرة، الذي دفع موقعا "تويتر" و"فيسبوك" للعمل سريعا على إيجاد منافسين له في السوق.