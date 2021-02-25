أهم سمات قانون الشهر العقاري الذي يترقبه المصريون في 2021

وتم نشر هذه التعديلات في الصحيفة الرسمية، ومن المفترض أن يتم العمل بها بداية من 4 مارس/ آذار المقبل.
أثارت التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الشهر العقاري في مصر جدلا بين المواطنين في البلاد.
وتم نشر هذه التعديلات في الصحيفة الرسمية، ومن المفترض أن يتم العمل بها بداية من 4 مارس/ آذار المقبل.
شهد شهر فبراير/ شباط 2021، نجاح 3 مركبات فضائية في الوصول إلى كوكب المريخ، بعدما قطعت 3 رحلات استغرق كل منها عدة أشهر.
زاد الحديث مؤخرا عن تطبيق جديد أصبح حديث العالم، وهو "كلوب هاوس"، الذي وصل عدد مرات تحميله على متجر "آبل" للتطبيقات إلى 8 ملايين مرة.
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الزيادة السكانية في بلاده مناشدا المصريين الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، وهنا نستعرض الزيادة السكانية في مصر خلال الأعوام الأخيرة، كذلك كيف واجهت الصين والهند هذه الأزمة.
تستخدم البندقية الجديدة طلقات عيار (45 * 5.56 ملم) وهي الطلقات النارية التي تستخدمها قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بحسب ما ذكره المدير التنفيذي العام لمجموعة شركات "كلاشينكوف"، دميتري تاراسوف، قبل أيام.
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