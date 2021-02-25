أهم سمات قانون الشهر العقاري الذي يترقبه المصريون في 2021

أثارت التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الشهر العقاري في مصر جدلا بين المواطنين في البلاد.

وتم نشر هذه التعديلات في الصحيفة الرسمية، ومن المفترض أن يتم العمل بها بداية من 4 مارس/ آذار المقبل.