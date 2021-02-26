واتسآب أم تلغرام... معركة بين التطبيقين

العالم الرقمي - وخاصة عالم الرسائل الفورية - له تسلسل هرمي خاص به، حيث تتنازع السلطة بين أولئك الذين يحاولون تحدي "التاج".

عانى "واتسآب"، الذي كان الرائد بلا منازع في هذا المجال على مدار السنوات القليلة الماضية، مؤخرًا من بعض الضربات الشديدة التي وجهت له من قبل التطبيقات الأخرى التي لا تزال تحظى بشعبية في مختلف أنحاء العالم.

لكن ما لفت انتباه وسائل الإعلام هو أن الخلاف بين التطبيقين، تغذيه تقارير عن انتهاكات أمنية وشكاوى حول تغييرات في سياسة الخصوصية. يتنافس "واتسآب" و"تلغرام" على المركز المهيمن في السوق العالمية.

في الإنفوغراف المتحرك هذا، يجمع فريق عمل "سبوتنيك" المعلومات حول "الخصمين"، ويظهر لك أوجه الاختلافات الرئيسية بينهما.

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