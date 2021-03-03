"سكاي كيه نايت"... أول منظومة دفاع جوي تنتجها الإمارات

وافق مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، والذي ينظم كل الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.