كيف تحذف بياناتك الشخصية قبل بيع جهازك المحمول

نشر مركز الأمن السيبراني البريطاني تقريرا يقدم فيه مجموعة النصائح والإرشادات المهمة، التي ينبغي أن يتبعها كل شخص، قبل بيعه هاتفه الذكي أو التابلت الخاص به.
يضطر عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية "التابلت" إلى التخلي عن أجهزتهم وعرضها للبيع، بسبب حاجتهم للتجديد أو حتى بسبب ظروف مادية.
نشر مركز الأمن السيبراني البريطاني تقريرا يقدم فيه مجموعة النصائح والإرشادات المهمة، التي ينبغي أن يتبعها كل شخص، قبل بيعه هاتفه الذكي أو التابلت الخاص به.
تصدرت الكويت ترتيب الدول العربية على مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020، وجاءت في المرتبة رقم 33 عالميا، بينما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة عربيا وعالميا، وحلت في المرتبة رقم 113.
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وافق مجلس الوزراء المصري من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، والذي ينظم كل الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.
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