خطة سحرية تخلصك من 1000 سعر حراري في يوم واحد

يستعد العراقيون، الجمعة 5 مارس/آذار، لزيارة تاريخية من بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، خاصة بعدما واجه المسيحيون تحديات كبيرة في هذا البلد الذي حارب لسنوات تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 2014، ومن قبله الغزو الأمريكي الذي بدأ عام 2003.