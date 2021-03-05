خطة سحرية تخلصك من 1000 سعر حراري في يوم واحد

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يحتاج عدد كبير من الناس إلى إنقاص وزنهم بصورة مناسبة، لذلك يحسب معظمهم السعرات الحرارية التي يتناولها يوميا في محاولة لحرقها وإنقاصها بأي طريقة ممكنة ليتمكن من إنقاص وزنه.
وتتحكم تلك السعرات الحرارية فيما يأكله كل شخص، ونوعية الأكل نفسه، لأنها تلعب دورا رئيسيا في التحكم بالوزن.
ولكن موقع "تايمز نيوز ناو"، قال إنه يقدم طريقة سحرية باستخدام عدد من خبراء التغذية العلاجية، والتي يمكنها حرق 1000 سعر حراري للشخص في اليوم الواحد.
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