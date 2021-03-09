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    معلومات عن نظام الحكم الفيدرالي في السودان

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    معلومات عن نظام الحكم الفيدرالي في السودان
    © Sputnik / Mohamed Hassan
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    أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، مرسوما بإنشاء نظام الحكم الفيدرالي في السودان.

    ونص المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2021 على تطبيق نظام الحكم الفيدرالي، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، ما يتوافق مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.

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