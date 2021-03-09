معلومات عن نظام الحكم الفيدرالي في السودان

ونص المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2021 على تطبيق نظام الحكم الفيدرالي، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، ما يتوافق مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الخميس الماضي، مرسوما بإنشاء نظام الحكم الفيدرالي في السودان.
ونص المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2021 على تطبيق نظام الحكم الفيدرالي، الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، ما يتوافق مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020.
في 8 مارس/ آذار من كل العالم، يحتفل العالم، باليوم العالمي للمرأة، ويمثل هذا اليوم تقديرا لدور المرأة في مختلف نواحي الحياة، ويتناول الإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.
يحتاج عدد كبير من الناس إلى إنقاص وزنهم بصورة مناسبة، لذلك يحسب معظمهم السعرات الحرارية التي يتناولها يوميا في محاولة لحرقها وإنقاصها بأي طريقة ممكنة ليتمكن من إنقاص وزنه.
يستعد العراقيون، الجمعة 5 مارس/آذار، لزيارة تاريخية من بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، خاصة بعدما واجه المسيحيون تحديات كبيرة في هذا البلد الذي حارب لسنوات تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 2014، ومن قبله الغزو الأمريكي الذي بدأ عام 2003.
يضطر عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية "التابلت" إلى التخلي عن أجهزتهم وعرضها للبيع، بسبب حاجتهم للتجديد أو حتى بسبب ظروف مادية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)