مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني

أورد موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي مقارنة بين الجيشين الصيني الذي يحتل المرتبة الـ 3 عالميا والجيش التايواني الذي يأتي في المرتبة رقم 22، بين أقوى 139 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات 2021.

ويصلح للخدمة العسكرية في الصين 617 مليون فرد، ويصل إلى سن التجنيد سنويا نحو 20 مليون فرد، بينما يصلح للخدمة العسكرية في تايوان نحو مليون شخص ونحو 300 ألف يصلون إلى سن التجنيد سنويا.

وعدد القوات العاملة في الجيش الصيني نحو 2.2 مليون جندي و510 آلاف جندي قوات احتياطية، مقابل 165 ألف جندي عامل و1.6 مليون جندي قوات احتياطية في جيش تايوان.