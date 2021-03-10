إنتاج السكر حول العالم

يعتبر السكر واحدا من أهم السلع التي تقيس عليها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) مؤشر استهلاك البشر من السلة الغذائية.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ، انخفض إنتاج السكر في 2020، وهو ما رفع الأسعار لأعلى مستوى لها منذ 2017.

وأشارت الوكالة إلى أن سعر الطن المتري للسكر بلغ 447.5 دولار للعقود الآجلة.

وهناك حوالي 110 دول تنتج السكر حول العالم، بنوعية السكر المستخرج من قصب السكر والسكر المستخرج من نبات البنجر.

ووصل حجم الإنتاج العالمي من السكر في موسم 2019/2020 إلى حوالي 166.18 مليون طن متري.

ويأتي 80% من إنتاج السكر من قصب السكر.