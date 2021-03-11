معلومات عن الجيش اللبناني وقدراته العسكرية

أورد موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي معلومات عن الجيش اللبناني، الذي يحتل المرتبة رقم 116 بين أقوى 139 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات عام 2021.

ولفت الموقع إلى أن تعداد سكان لبنان يتجاوز 5.4 مليون نسمة، بينهم 2.1 مليون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية 1.8 مليون، بينما يصل سن التجنيد سنويا نحو 69 ألف فرد.

ويمتلك الجيش اللبناني قوات عاملة عددها 75 ألف جندي إضافة إلى 20 ألف فرد يمثلون قوات شبه عسكرية.