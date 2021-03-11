مشروبات لا يجب تناولها أبدا بعد سن الأربعين

تعتبر المشروبات السائلة، باردة كانت أم ساخنة، واحدة من أهم وسائل تغلب الجسم على ارتفاع أو انخفاض حراراة الجو المحيط.

لكن مع التقدم في العمر، وخاصة إذا تجاوز الإنسان سن الـ40، توجد بعض المشروبات التي ينصح علماء التغذية بالابتعاد عنها.

ووفقا للدراسات، فإن المشروبات تعد أسرع طريقة لاكتساب المزيد من الوزن، حيث تمثل السعرات الحرارية السائلة 22% من المدخول اليومي من السعرات الحرارية.