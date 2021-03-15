معلومات عن القوات الجوية السعودية

يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 17 بين أقوى 139 جيشا حول العالم، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن القوات الجوية السعودية ضمن أقوى 17 قوة جوية في العالم.

وتشير إحصاءات الموقع لعام 2021، إلى أن إجمالي عدد الطائرات الحربية التي تملكها السعودية 889 طائرة، بينها 279 مقاتلة و81 طائرة هجومية، و50 طائرة نقل عسكري، وتمثل المقاتلات 29.8 في المئة من حجم قوتها، بينما تمثل المروحيات 27.6 في المئة.