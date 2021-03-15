كيف جنى أغنياء العالم المليارات من وراء جائحة "كورونا"؟

يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 17 بين أقوى 139 جيشا حول العالم، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن القوات الجوية السعودية ضمن أقوى 17 قوة جوية في العالم.