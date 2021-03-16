5 طرق فعالة للتحكم في أفكارك السلبية ومنعها من تدمير صحتك

يقول الخبراء إن الأفكار السلبية يمكن أن تكون أكبر خطر على صحة الإنسان، لذلك يحتاج كل شخص إلى عدد من الطرق السحرية للتحكم في تلك الأفكار.

ويرى الخبراء في تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن "السلبية" عشوائية بطبيعتها، ويمكن أن تحدث لأي شخص.

فهناك أوقات لا تعرف فيها، حتى السبب وراء سلبيتك، حيث لا يوجد أي سبب مطلقا للأفكار المحبطة.

ولكن إذا كان عقلك مليئا بالأفكار السلبية، فلا بد أن تشعر بالخوف والقلق، لأن السلبية لها تأثير سيء للغاية على صحتك العقلية والجسمانية أيضا.