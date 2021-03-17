محطات في حياة البابا شنودة الثالث

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ذكرى رحيل البابا شنودة، باعتباره إحدى الشخصيات التي تركت أثرا واضحا ليس فقط بين المسيحيين الأرثوذوكس بل والمصريين والعرب بشكل عام.
مشروع المشرق الجديد.. أو كما اسماها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "خطة المشرق الجديد"... هو تحالف اقتصادي في هيكله يقول مراقبون إنه سياسي في توجهاته، وتلك هي المعضلة.
يقول الخبراء إن الأفكار السلبية يمكن أن تكون أكبر خطر على صحة الإنسان، لذلك يحتاج كل شخص إلى عدد من الطرق السحرية للتحكم في تلك الأفكار.
كشفت تقارير صحفية عالمية أن مصيبة "العالم" كانت على أغنيائه "فوائد"، حيث استفادوا فجنوا المليارات من وراء جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".
يحتل الجيش السعودي المرتبة رقم 17 بين أقوى 139 جيشا حول العالم، بحسب موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن القوات الجوية السعودية ضمن أقوى 17 قوة جوية في العالم.
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