الموقف المصري من التصعيد الأخير بين إسرائيل وفلسطين

من المحتمل أنك رأيت شخصًا يسحب جالونا من الماء في صالة الألعاب الرياضية أو المدرسة أو العمل من قبل، لكن غريبا أن ترى شخصا يشرب جالونا من الماء قبل النوم أو في السحور، ما يطرح تساؤل هل تلك العادة صحية؟