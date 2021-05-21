الصراع الفلسطيني الإسرائيلي 2021

وترون في الإنفوجراف من "سبوتنيك" تفاصيل خسائر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
تم الإعلان عن بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وصادق الكابينيت الإسرائيلي مساء يوم أمس الخميس، بعد قبول المقترح المصري بدون أية شروط من قبل الطرفين.
وترون في الإنفوجراف من "سبوتنيك" تفاصيل خسائر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
في 10 مايو/ أيار 2021، نفذت إسرائيل ضربات جوية على غزة، ردا على إطلاق "حماس" وابلا من الصواريخ على مدن إسرائيلية بسبب أحداث القدس، ومنذ ذلك الحين شهدت الحرب بين الطرفين استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بعضها يتم تصنيعه محليا.
شهدت الأيام الماضية موقفا مصريا حازما إزاء أحدث موجات التصعيد بين فلسطين وإسرائيل، حيث تشن إسرائيل، منذ الاثنين قبل الماضي، غارات مكثفة على قطاع غزة. وشمل الموقف المصري إدانات متكررة للتصعيد الإسرائيلي، ووساطة لفرض هدنة، وكذلك تحركات ميدانية شملت علاج مصابين وتخصيص مبالغ لإعادة الإعمار والمساعدات.
لوّح "حراك فزان الوطني" بإقفال كافة الحقول النفطية في منطقة الجنوب الليبي خلال 72 ساعة، في حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبه السياسية والاقتصادية، وحتى الحصول على احتياجات المنطقة المعيشية والخدمية وحل أزمات الجنوب المتجذرة، مشيرا إلى أنه سيضطر إلى المطالبة بحقوق إقليم فزان بالقوة.
من المحتمل أنك رأيت شخصًا يسحب جالونا من الماء في صالة الألعاب الرياضية أو المدرسة أو العمل من قبل، لكن غريبا أن ترى شخصا يشرب جالونا من الماء قبل النوم أو في السحور، ما يطرح تساؤل هل تلك العادة صحية؟
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