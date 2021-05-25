أفضل هواتف ذكية مرتقبة قبل نهاية عام 2021

يقدم موقع "كاندي تيك" التقني المتخصص أبرز الهواتف الذكية المرتقبة، قبل نهاية العام الجاري 2021.
دخل العام الجاري 2021 إلى منتصفه تقريبا، ولكن لا يزال ينتظر عشاق الهواتف الذكية الكثير من المفاجآت قبل نهاية العام.
يقدم موقع "كاندي تيك" التقني المتخصص أبرز الهواتف الذكية المرتقبة، قبل نهاية العام الجاري 2021.
أكدت القناة الـ"13" العبرية أن محمد الضيف كان سببا رئيسا في إطالة أمد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "سيف القدس"، معتبرة إياه رأس الحربة للفصائل الفلسطينية في القطاع.
تمثل طائرات "بي 52" القاذفة الاستراتيجية الرئيسية للجيش الأمريكي، التي تمكنه من تنفيذ هجمات تقليدية ونووية، وتصنف ضمن القاذفات الاستراتيجية الثقيلة بعيدة المدى.
تم الإعلان عن بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وصادق الكابينيت الإسرائيلي مساء يوم أمس الخميس، على قبول المقترح المصري بدون أية شروط من قبل الطرفين.
في 10 مايو/ أيار 2021، نفذت إسرائيل ضربات جوية على غزة، ردا على إطلاق "حماس" وابلا من الصواريخ على مدن إسرائيلية بسبب أحداث القدس، ومنذ ذلك الحين شهدت الحرب بين الطرفين استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بعضها يتم تصنيعه محليا.
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