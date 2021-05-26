ما هي أقوى 6 جيوش في أفريقيا؟

تمتلك القارة الأفريقية عشرات الجيوش، بعضها يمتلك قدرات متواضعة وأخرى تصنف ضمن أقوى جيوش العالم، ويحتل الجيش المصري المرتبة رقم 1 بين أقوى جيوش القارة الأفريقية، بينما يصنف عالميا في المرتبة رقم 13، في حين يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 6 في أفريقيا والمرتبة رقم 60 عالميا.
يعد الأسبرين أحد الأدوية الشائعة، التي يستخدمها كثيرون لأغراض مختلفة، تدور حول تسكين الآلام، أو الوقاية من الجلطات، وغيرها من الأمراض الشائعة التي يعتقدون أن للأسبرين دورا في علاجها.
دخل العام الجاري 2021 إلى منتصفه تقريبا، ولكن لا يزال ينتظر عشاق الهواتف الذكية الكثير من المفاجآت قبل نهاية العام.
أكدت القناة الـ"13" العبرية أن محمد الضيف كان سببا رئيسا في إطالة أمد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، المعروفة باسم "سيف القدس"، معتبرة إياه رأس الحربة للفصائل الفلسطينية في القطاع.
تمثل طائرات "بي 52" القاذفة الاستراتيجية الرئيسية للجيش الأمريكي، التي تمكنه من تنفيذ هجمات تقليدية ونووية، وتصنف ضمن القاذفات الاستراتيجية الثقيلة بعيدة المدى.
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