أسيمي غويتا... قائد قوي أطاح برئيسين في مالي

تمتلك القارة الأفريقية عشرات الجيوش، بعضها يمتلك قدرات متواضعة وأخرى تصنف ضمن أقوى جيوش العالم، ويحتل الجيش المصري المرتبة رقم 1 بين أقوى جيوش القارة الأفريقية، بينما يصنف عالميا في المرتبة رقم 13، في حين يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 6 في أفريقيا والمرتبة رقم 60 عالميا.