ميزات وتقنيات استثنائية في "أندرويد 12"

كشفت تقارير صحفية بعض الميزات والتقنيات الجديدة والاستثنائية في نظام تشغيل "أندرويد 12" المرتقب من شركة "غوغل" الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق "أندرويد 12" في وقت لاحق من عام 2021 الجاري، والذي سيتضمن إعادة تصميم كبيرة، والعديد من ترقيات الخصوصية.

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