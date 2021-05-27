أشهر تطبيقات المراسلة لعام 2021

يهيمن التطبيق الأمريكي "واتسآب" على قائمة تطبيقات المراسلة الأكثر شهرة في العالم، بأكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا، بفضل شعبيته خارج الولايات المتحدة. التطبيق مملوك لشركة "فيسبوك" التي استحوذت على الشركة المالكة له عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، والتي تمتلك أيضا تطبيق "فيسبوك ماسنجر".
كشفت تقارير صحفية بعض الميزات والتقنيات الجديدة والاستثنائية في نظام تشغيل "أندرويد 12" المرتقب من شركة "غوغل" الأمريكية.
بدأ تطعيم الحيوانات الأليفة ضد "كوفيد-19" بلقاح "كارنيفاك-كوف" في بعض المناطق الروسية.
تحول غويتا في غضون أشهر قليلة إلى واحد من أهم الشخصيات المؤثرة في مالي، ورقم أساسي في معادلة الحكم فيها، خاصة أن تلك الدولة تلعب دورا محوريا مهما في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل.
تمتلك القارة الأفريقية عشرات الجيوش، بعضها يمتلك قدرات متواضعة وأخرى تصنف ضمن أقوى جيوش العالم، ويحتل الجيش المصري المرتبة رقم 1 بين أقوى جيوش القارة الأفريقية، بينما يصنف عالميا في المرتبة رقم 13، في حين يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة رقم 6 في أفريقيا والمرتبة رقم 60 عالميا.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)