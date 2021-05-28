أسوأ 10 عادات أكل عند النساء

تحول غويتا في غضون أشهر قليلة إلى واحد من أهم الشخصيات المؤثرة في مالي، ورقم أساسي في معادلة الحكم فيها، خاصة أن تلك الدولة تلعب دورا محوريا مهما في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل.